РИАМО – 14 сен. Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после перекрытий в связи с проведением парада городской техники, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

В субботу в Москве прошел парад городской техники. Для проведения парада в центре столицы ввели ограничения движения.

«Перекрытия продолжаются на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы», – говорится в сообщении.

В аккаунте добавляется, что в ходе парада по Садовому кольцу проехал и «Дорожный патруль» ЦОДД.

Первый парад городской техники состоялся в Москве три года назад, тогда в нем участвовали более 600 единиц техники. Парад 2016 года вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы как самый массовый, на этот раз техники было еще больше – около 700 единиц.