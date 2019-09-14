РИАМО - 14 сен. На месте строительства станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро на Сокольнической площади будет создан новый парк для москвичей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Уже сегодня при строительстве станции метро «Стромынка» мы разрабатываем проект благоустройства этой территории и создание здесь нового зеленого парка», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, местные жители высказали свои пожелания на встречах и консультациях. На Сокольнической площади планируется высадить многолетние деревья, сделать прогулочные маршруты и места отдыха. По сути, эта зеленая зона у метро станет продолжением находящегося рядом парка «Сокольники».

Он пояснил, что в настоящее время в столице при проведении строительных работ на крупных объектах или метро обязательно прорабатывается возможность благоустройства и развития сопредельных территорий и участков.

Технический пуск станции метро «Стромынка» планируют провести в 2021 году. Она войдет в состав Большой кольцевой линии подземки. Общая длина БКЛ составит 70 километров.