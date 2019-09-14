РИАМО - 14 сен. В Москве продолжается разработка образовательно-туристического проекта «Город открытий», в рамках которого дети из разных регионов России смогут посетить столицу и приобрести новые знания, сообщила журналистам в субботу председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

«Москва сейчас разрабатывает методику образовательного детского туризма. Нам кажется, что крайне важно показать детям необъятные особенности нашей великой страны. Это даст возможность показать наши регионы и города с другой стороны. Показать с точки зрения возможностей, которые мы можем нашим детям предоставить. В каждом регионе есть интересные мероприятия и объекты», - сказала Проничева.

По ее словам, данная программа станет своеобразной победой в сфере образования не только для детей и их родителей, но и для тех, кто отвечает за туризм в различных регионах России.

Ранее ведущий эксперт Центра исследования современного детства Института образования Алексей Обухов сообщил, что реализация проекта «Город открытий» начнется в Москве в октябре 2019 года.