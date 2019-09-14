РИАМО – 14 сен. Пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) не придется оплачивать провоз в поездах своих домашних животных и птиц, при этом животные должны иметь ветеринарный паспорт, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас провоз домашних животных в пригородных электричках оплачивается в размере 25% от цены основного билета, право на бесплатный проезд имеют только собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями. На МЦД проезд для животных будет бесплатным, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках», – говорится в сообщении.

На МЦД, как и сейчас в пригородных электричках, будет разрешена перевозка домашних животных и птиц при наличии у них ветпаспорта. При этом животные, кроме собак крупных пород и собак-проводников, должны перевозиться в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Размер такого места по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров. Без клеток и переносок могут ехать кошки, а также собаки мелких пород в намордниках.

На МЦД сохранится право бесплатного проезда для собак-проводников, оформление билета на них не потребуется. При этом собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и во время поездки находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.