РИАМО - 14 сен. За десять дней прививочной кампании в Москве вакцинацию от гриппа прошли более 400 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вы знаете, что грипп - опасное заболевание, и лучше защититься. Кроме поликлиник, это можно бесплатно сделать возле некоторых станций мосметро, МЦК, в центрах «Мои документы» и парках», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Привиться от гриппа на безвозмездной основе москвичи могут в поликлиниках по месту прикрепления или работы.

Кроме того, в городе организована работа 65 мобильных прививочных пунктов. Они работают у 31 станции метро, трех станций Московского центрального кольца («Площадь Гагарина», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского»), железнодорожной станции Крюково, в двух многофункциональных центрах (ТРЦ «Афимолл Сити» и МФЦ «Теплый стан») и в 28 мобильных модулях в парковых зонах.