РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Волонтеры развернули 25-метровый флаг Красногорска на праздновании Дня округа в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Волонтеры Красногорского центра детского творчества развернули сегодня 25-метровый флаг Красногорска в честь Дня округа», - сказала директор центра Елена Сапронова.

Акция стала заключительным аккордом торжественной части Дня округа и концерта в Зеленом театре городского парка. Полотнище развернули под песню, посвященную городу. В исполнении песни приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина и сотрудники администрации округа.

В Красногорске в субботу отмечают День округа. Празднование развернулось на всей территории муниципалитета.