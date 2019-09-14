РИАМО - 14 сен. Строительство станций «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Работы на этих станциях развернуты полным ходом, где-то уже идет отделка, до конца года планируется завершить тяжелые строительные работы и пуско-наладку оборудования», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что данный участок Большой кольцевой линии в будущем будет интегрирован с Некрасовской веткой, которая связывает центральные и юго-восточные районы Москвы.

«Таким образом, маршрут от «Косина» до «Лефортова» с шестью станциями мы планируем построить до конца года, в следующем году к этому маршруту прибавится участок до станции «Рубцовская» на БКЛ, с этой станции можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую линию», - уточнил Хуснуллин.

Большая кольцевая линия метро - очень важный для столицы объект. БКЛ будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки новой Бирюлевской линии метро. Она пройдет от строящейся станции «Кленовый бульвар» БКЛ через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территорию новой Москвы.