РИАМО - 14 сен. Футбольных болельщиков предупредили, что на двух станция столичной подземки «Спартак» и «Тушинская» могут ввести ограничения на вход и выход из-за субботней игры между «Спартаком» и «Уралом», сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

В субботу в 16:30 на стадионе «Открытие Арена» встретятся футболисты клубов «Спартак» и «Урал». Зрителям матча Российской премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через станции метро «Спартак» и «Тушинская».

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», - говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро болельщикам рекомендовали приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.