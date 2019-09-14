РИАМО - 14 сен. Футбольных болельщиков предупредили, что на двух станция столичной подземки «Спартак» и «Тушинская» могут ввести ограничения на вход и выход из-за субботней игры между «Спартаком» и «Уралом», сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.
В субботу в 16:30 на стадионе «Открытие Арена» встретятся футболисты клубов «Спартак» и «Урал». Зрителям матча Российской премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через станции метро «Спартак» и «Тушинская».
Билеты на обратную поездку в метро болельщикам рекомендовали приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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