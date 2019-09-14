РИАМО - 14 сен. До конца следующего года в столице планируют построить и открыть подземный пешеходный переход между станциями метрополитена «Динамо» и «Петровский парк», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы на этом участке связаны с объективными трудностями. Здесь сложные обводненные грунты, фактически ведется ювелирная операция по примыканию одной станции к другой», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строители использовали специальный метод заморозки грунта для стабилизации породы. На сегодняшний день уже сделали тоннель для эскалатора. Кроме того, из 130 метров тоннеля к станции «Динамо» пройдено 45 метров.

После завершения всех работ пассажиры метрополитена смогут пересесть со станции «Динамо» Замоскворецкой ветки на «Петровский парк» Большой кольцевой линии, не выходя на поверхность, как это происходит сейчас.

Кроме того, в столице до 2024 года планируется построить 55 станций подземки, а в 2024-2027 годах - еще 23. Ключевым проектом строительства метро является Большая кольцевая линия (БКЛ).