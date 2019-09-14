РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. Сертификат на строительство футбольного стадиона вручили школе №5 Балашихи за победу в турнире по мини-футболу, командам двух школ, занявшим призовые места, подарили сертификаты на строительство площадок для воркаута, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Турнир по мини-футболу прошел в субботу на стадионе «Метеор» в Балашихе. В нем участвовали 24 команды. Главный приз для победителя подготовила Московская областная дума. Сертификаты, кубок, медали и ценные подарки вручили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Пришло время подвести итоги турнира – четыре дня упорной и бескомпромиссной борьбы, 24 школьные команды и серьезный приз победителю. То, что сегодня показали ребята – это мастерство, способность играть в команде. Сегодня все победили, каждый по-своему. Я поздравляю всех с этим замечательным событием, каждый сегодня показал, что у него есть стремление к победе. Желаю, чтобы вы сохранили это чувство на продолжении всей своей жизни», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что чемпионы, ученики из школы №5, получили сертификат на строительство футбольного стадиона, а двум командам школ №№21 и 27, занявшим призовые места, подарили площадки для воркаута, которые установят на территории учебных заведений.

Вручая вместе с Юровым кубок турнира, сертификаты, медали и ценные призы, Брынцалов также поблагодарил болельщиков, родителей участников турнира и их друзей, которые активно поддерживали команды и без которых этот праздник не был бы таким ярким.

«Главный приз сегодняшнего турнира – большой футбольный стадион, который предоставила Московская областная дума. <...> Действительно каждый боролся за этот стадион. Поздравляю всех с праздником. С Днем города!» – сказал Юров.

В субботу отмечают 189-летие Балашихи. По всему городу запланировано около 400 праздничных мероприятий. Вечером на сцене у Ледового дворца «Арена «Балашиха» выступят исполнитель Звонкий и певица Мири Краймбрери, а у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный – певица Бьянка. Завершится праздник салютом в 22:00.