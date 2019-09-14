РИАМО - 14 сен. Известная журналистка Ксения Собчак объяснила, почему приехала на свадьбу с режиссером Константином Богомоловым в открытом катафалке.

Пара поженилась в минувшую пятницу, 13 сентября. Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе, к которому подъехали в открытом катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Открытым автомобилем на дороге заинтересовались в ГИБДД.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим!» - написала Собчак в своем Telegram-аккаунте «Кровавая барыня».

Ранее Собчак опубликовала в Instagram снимок, на котором молодожены возлагают цветы к памятнику Владимиру Великому на Боровицкой площади. Ксения напомнила своему избраннику о петербургской традиции с возложением цветов к Медному всаднику, на что Богомолов ответил: «Ложи сюда».

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