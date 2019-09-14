РИАМО - 14 сен. В Москве завершился третий международный конкурс и фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», его площадки посетили около 7,7 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Заявки на участие в конкурсной программе подали 260 дизайнеров, из них в финал вышли 42 проекта специалистов из 11 стран мира. На создание конкурсных садов ушло более 200 тысяч живых растений, их суммарная площадь превысила 7 тысяч квадратных метров. Основная программа «Цветочного джема» проходила на 58 площадках.

«Культурная программа «Цветочного джема» началась со спецпроекта в честь Дня Государственного флага России. В течение четырех дней, с 22 по 25 августа, на площадках в центре и округах гостей ждали выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. В сумме на 13 фестивальных площадках прошло более 110 концертов и спектаклей», - говорится в сообщении.

За 18 дней фестиваля на сценах прошло 600 выступлений творческих коллективов. Их посмотрели около 300 тысяч человек.

Также в списке самых ярких событий фестиваля - цветочные дефиле (наряды, созданные дизайнерами из тысяч живых цветов) и кулинарные баттлы (на окружных площадках фестиваля 192 участника соревновались в приготовлении самого вкусного варенья, а оценить его могли все желающие).

Кроме того, 40 тысяч гостей поучаствовали в мастер-классах: творческих, кулинарных, ботанических. В дни фестиваля состоялось более 2 тысяч бесплатных занятий. Например, на площади Революции гости учились готовить десерты по мотивам картин выдающихся живописцев, создавали мини-огород из ароматных трав и других растений, осваивали различные художественные техники (мозаику, роспись по тканям).

А на 67 площадках конкурса любительских цветников было проведено 4288 мастер-классов по ботанике и акварельной живописи.

Популярностью пользовались и активности на свежем воздухе. В спортивных активностях на 36 площадках фестиваля поучаствовали 290 тысяч посетителей, на каруселях покатались более полумиллиона человек, было проведено более 110 экскурсий.

Гости фестиваля съели 250 тысяч порций горячих блюд, 130 тысяч порций выпечки и блинов и выпили 160 тысяч литров чая, кофе и прохладительных напитков.