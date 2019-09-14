РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Жители подмосковных Люберец в субботу приняли участие в открытом практическом уроке по стрельбе из пневматики, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Люберцах с 16 сентября откроется школа по стрельбе из пневматики. В субботу во Дворце спорта «Триумф» все желающие попробовали свои силы на открытом уроке.

«Стрельба из пневматики - это довольно старый вид спорта. Сегодня первый открытый урок, чтобы ребята попробовали свои силы. В нашу школу мы можем записать с 11 лет», - сказала организатор урока Вера Трескова.

По ее словам, школа по стрельбе из пневматики начнет свою работу уже с 16 сентября. Занятия будут проходить два или три раза в неделю. Расписание зависит от желания жителей.