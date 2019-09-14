РИАМО - 14 сен. В субботу днем в столичных воздушных гаванях Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 44 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов. В Домодедове 20 рейсов задержали, еще восемь отменили. В Шереметьеве зарегистрировали шесть задержек.

В подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировано отмен и задержек рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

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