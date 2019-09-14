РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в субботу поздравил жителей Балашихи с Днем города и открытием Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный после реконструкции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В субботу Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров осмотрели парк после открытия, пообщались с его руководством и поздравили жителей с Днем города.

«Пестовский парк, излюбленное и популярное место для отдыха жителей Железнодорожного, открылся после реконструкции. Он очень поменялся за последнее время, обзавелся всем необходимым для комфортного отдыха и спорта. Уверен, что жители оценят изменения по достоинству», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что вместе с администрацией Балашихи лично держал благоустройство парка на контроле, приезжал в парк и проверял ход и качество работ.

«Поздравляю вас с Днем городского округа. Желаю прекрасного семейного отдыха в обновленном парке и всего самого доброго!» – добавил Брынцалов.

Юров отметил, что в открывшемся Пестовском парке уже с 10:00 начался праздник, в первую очередь на нем ждут жителей микрорайона Железнодорожный.

«Конечно, это важное событие для всех жителей Балашихи. Поздравляю всех с Днем города. Желаю счастья, здоровья, удачи, всего самого хорошего», – сказал глава округа.

Для посетителей Пестовского парка в День города подготовили большую концертную программу, мастер-классы и семейный квест.

В 2019 году в Пестовском парке провели второй этап реконструкции. Там обустроили большую детскую площадку, спортивную зону, где можно играть в волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, заниматься на тренажерах. До конца года в парке также построят новую входную группу из двух корпусов. В одном будут санитарные комнаты, в другом – кафе и пост охраны.

В субботу отмечают 189-летие Балашихи. По всему городу запланировано около 400 праздничных мероприятий. Вечером на сцене у Ледового дворца «Арена «Балашиха» выступят исполнитель Звонкий и певица Мари Краймбрери, а у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный певица Бьянка. Завершится праздник салютом в 22:00.