РИАМО - 14 сен. До конца 2019 года в столице планируют открыть еще пять детских технопарков, где ребята смогут не только обучаться различным дисциплинам, но и помогать в решении серьезных задач, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» правительства Москвы Максим Киселев.

«Сейчас функционируют 16 детских технопарков и до конца года планируется открыть еще пять. Эти технопарки присутствуют в большом спектре - начиная от Курчатовского института и заканчивая РГСУ», - сказал Киселев.

По его словам, раньше потенциал детей использовали для решения по-настоящему сложных задач, сейчас эта практика возвращается в рамках детских технопарков.

«В технограде Зеленограда дети разработали методику распределения нарушений твердых дисков. Другая история как раз из Курчатова, там дети поучаствовали в разработке энергоэффективного подхода к умному дому, который сейчас уже используется», - отметил Киселев.

На сегодняшний день в Москве действуют 16 детских техно­парков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 75 учебно-практических лабораторий.