РИАМО - 14 сен. Доследственная проверка проводится в Талдомском городском округе по факту обнаружения двух тел после тушения пожара в частном доме, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В субботу в одном из частных домов в поселке Запрудня произошло возгорание. После ликвидации пожара были обнаружены тела 86-летнего мужчины и его 50-летнего сына.

«По данному факту следственным отделом по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.