РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в субботу поздравила жителей с Днем округа, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня мы празднуем день нашего городского округа, день рождения Красногорска, с чем я вас от всей души поздравляю. Красногорск – удивительное место, лучший округ с богатой историей, с замечательными людьми, которые своим трудом делают Красногорск таким, каким он становится сейчас», – сказала Хаймурзина.

С особыми словами благодарности она обратилась к ветеранам, труженикам, которые поднимали округ в самые трудные годы, и к тем, кто трудится сейчас.

«Красногорск – молодой город, и мы этим очень гордимся. Это значит, что у нас все впереди. Я искренне желаю каждому красногорцу, большому и маленькому, здоровья и счастья, радости и много-много жизненной энергии и сил. Для того, чтобы двигаться вперед, развиваться и расти вместе со своим любимым Красногорском», – добавила Хаймурзина.

Она вручила группе жителей Красногорска благодарности от губернатора Московской области и администрации муниципалитета.