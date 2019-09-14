РИАМО - 14 сен. Ветер с порывами до 15 метров в секунду сохранится на территории Подмосковья до 18 часов субботы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее спасатели предупреждали, что в субботу до 12 часов дня в Подмосковье будет дуть ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

«В период 12-18 часов 14 сентября местами по Московской области сохранится ветер с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре следует закрыть все окна в квартире, отключить электричество, газ и воду, лифтом пользоваться не стоит. Также в помещении необходимо держаться подальше от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице, надо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Плохим укрытием являются остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья и недостроенные здания. Также нельзя подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, старым и гнилым деревьям.