РИАМО - 14 сен. Порядка 30 тысяч человек могут принять участие в осеннем велопараде в столице 15 сентября, тем, у кого нет своего двухколесного транспорта, предлагают взять его в аренду на особых условиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

15 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля, в Москве состоится осенний велофестиваль.

«Гости могут приехать на своих велосипедах или взять транспорт в аренду на специальных условиях. Так, с 08:00 до 22:00 прокат длительностью до шести часов будет стоить 100 рублей. А все поездки продолжительностью до одного часа станут бесплатными», - говорится в сообщении.

С 10:00 на территории стадиона «Лужники» будет работать мастерская, где профессиональные механики подготовят велосипеды участников парада к заезду. На маршруте колонну будет сопровождать автомобиль технической помощи.

Протяженность дистанции составляет 24 километра. Участники поедут от стартового городка в «Лужниках» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, затем по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной к «Лужникам».

Сбор участников с 10:00, а старт состоится в 12:00. Велосипедисты будут двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Время проезда по маршруту составит 2,5 часа.

После заезда всех развлекательная программа. В «Лужниках» проведут велоквесты, спортивные и творческие мастер-классы, сделать снимки на память можно будет в фотозоне, а перекусить на фуд-корт.

Автомобилистов предупреждают, что с 20:00 субботы до 08:00 16 сентября в столице будут действовать ограничения на дорогах из-за велопарада.