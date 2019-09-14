РИАМО - 14 сен. Пожар произошел в жилом доме на Егерской улице в Восточном округе Москвы, двое пострадавших были переданы медикам, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По его словам, загорелась квартира на первом этаже по адресу: Егерская улица, дом 5, корпус 2. Огонь охватил площадь в 5 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 08:52.

«В результате пожара было двое пострадавших, которых передали сотрудникам медицинской помощи. Все пострадавшие живы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливается причина возгорания.