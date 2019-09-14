РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В подмосковном Подольске объявили победителей III муниципальной военно-патриотической игры «Девушки в погонах» среди юнармейских и военно-патриотических отрядов, победила команда «Будимир» школы поселка МИС, сообщил депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков.

«13 сентября в Подольске на территории школы №24 прошла III муниципальная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» юнармейских и военно-патриотических отрядов, посвященная 78-й годовщине подвига Подольских курсантов. В ней приняли участие 27 команд и 189 ребят. Первое место - у команды «Будимир» из школы поселка МИС», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Второе место у команды «Витязь-Быково» из Быковской школы и третье - у «Гвардейцев» из школы №25. Юнармейцы Дворца молодежи вошли в десятку лучших.