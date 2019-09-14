РИАМО - 14 сен. В подмосковных городских округах Озеры, Сергиево-Посадский, Воскресенск и Раменский на следующей неделе откроют новые пикниковые зоны, для гостей открытия подготовят концертную программу и угощение, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева за счет регионального бюджета в Подмосковье создается 13 пикниковых зон. Уже открыто пять – в Можайском городском округе, Балашихе, Красногорске, Луховицах и Шатуре.

«16-20 сентября откроются еще четыре территории по следующим адресам: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Ваулино, Ваулинская плотина; городской округ Озеры, рядом с пансионатом «Озерский»; городской округ Воскресенск в черте поселка Белоозерский (вокруг озера); Раменский городской округ, деревня Островцы, лесной массив Люберцы», - говорится в сообщении.

На открытии пикниковых зон всех пришедших ждет концертная программа и вкусный шашлык.