РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Первый Кубок ГТО провели на праздновании Дня города в Балашихе в субботу, в нем приняли участие более 80 человек, по результатам Кубка будут награждены жители Балашихи в 16 возрастных категориях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Соревнования прошли на базе школы №21 в микрорайоне Дзержинского. В них приняли участие более 80 человек от 18 до 59 лет.

«У нас прошел первый Кубок ГТО городского округа Балашиха 2019 года. Он является отборочным этапом к областному Кубку. Проводится среди четырех возрастных ступеней. Соответственно, каждая ступень делится еще на две возрастные группы среди мужчин и женщин. Всего по результатам Кубка будут награждены жители Балашихи в 16 таких возрастных категориях», - сказал директор муниципального бюджетного учреждения спорта Балашихи Антон Орешков.

Он добавил, что всего подготовлено 48 комплектов наград. Победители войдут в сборную городского округа.

В субботу отмечают 189-летие Балашихи. По всему городу запланировано около 400 праздничных мероприятий. Вечером на сцене у Ледового дворца «Арена «Балашиха» выступят исполнитель Звонкий и певица Мари Краймбрери, а у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный - певица Бьянка. Завершится праздник салютом в 22:00.