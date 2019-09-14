РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. В подмосковной Балашихе в субботу в рамках празднования Дня города стартовал детский турнир по хоккею BalashihaCup, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В турнире, который проходит в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, участвуют дети 2011 года рождения. Играют команды «Авангард-Олимпиец», «Динамо-2015», «Русь» и «Крылья Советов».

«По традиции начали празднование Дня города Балашихи со спортивных соревнований. Раньше это был легкоатлетический забег. В этом году решили провести хоккейный турнир для детей BalashihaCup, посвященный 189-летию основания Балашихи», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что турнир завершится 15 сентября.

В День города в Балашихе запланировано проведение около 400 тематических мероприятий. Для жителей подготовили спортивные соревнования, мастер-классы, концерты. Завершится праздник салютом в 22:00.