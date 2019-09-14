РИАМО - 14 сен. В Москве стартовал парад городской техники, который проводится в рамках празднования Дня города, после завершения парада часть техники можно увидеть на выставке на проспекте Академика Сахарова, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После прохождения парада, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня на проспекте Сахарова будет выставлено около 200 образцов различной городской техники», - сказал Бирюков.

По его словам, первый парад городской техники состоялся в Москве три года назад, тогда в нем участвовали более 600 единиц техники. Парад 2016 года вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы как самый массовый, на этот раз техники гораздо больше – около 700 единиц.

«Будет выставлена техника служб городского хозяйства, медицинская техника, общественного городского транспорта и других городских подразделений – инженерных служб, системы «Мосводоканала», «Мосгаза», «Мосводостока», «Гормоста», техника, которая проводит сканирование всех подземных сооружений, решает вопросы прочистки всех канализационных и водосточных систем, работающая на прокладке подземных коммуникаций, воздушный флот», - уточнил заммэра.

Он добавил, что в параде также участвует ретротехника, например, милицейские автомобили и старые карты скорой помощи.

Бирюков подчеркнул, что сегодня в столице работает около 46,5 тысяч единиц различной городской техники.