РИАМО (ПОДОЛЬСК) − 14 сен. В рамках реализации партийного проекта «Единая страна − доступная среда» в Подольске организовали встречу более 20 инвалидов с врачом-маммологом, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В помещении культурно-досугового реабилитационного центра ПГО ВОИ «Вектор» в рамках «Школы здоровья» и партийного проекта «Единая страна − доступная среда» состоялась лекция «Профилактика заболеваний грудных желез». Лектор – врач-мамолог Подольской городской поликлиники №1. Более 20 участников встречи смогли получить ответы на интересующие вопросы непосредственно у специалиста», − говорится в сообщении.

Организовала встречу куратор партийного проекта, депутат совета депутатов округа Татьяна Круглова.