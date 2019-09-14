РИАМО − 14 сен. В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области 17 сентября состоится прямой эфир с обсуждением темы градостроительных рисков, о которых важно знать перед приобретением земельного участка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спикерами выступят сотрудники центра содействия строительству при правительстве Московской области.

«Эфиры проводятся для всех, кто планирует строить объекты в Подмосковье. 17 сентября состоится уже пятый по счету. В рамках эфиров представители ЦСС подробно рассказывают о том, с чего начать реализацию инвестиционных проектов и как сократить выход проекта на стройку», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

К участию в эфире приглашают проектировщиков, застройщиков, технических заказчиков, администрации муниципальных образований и всех, кто планирует строительство и кому интересна данная тема.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области был создан в 2017 году. Это первый проектный офис на территории РФ, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

За два года работы центра содействия строительству на 26% сокращены сроки выхода проектов на стройку, значительно сократилось количество отказов по услугам и просрочек по услугам.