РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей 14 муниципалитетов региона с Днем города и отметил, что в этих местах гармонично сочетаются красивая природа и домашний уют.

«С Днем города, Балашиха, Богородский, Власиха, Егорьевск, Ивантеевка, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Коломна, Ленинский, Лыткарино, Орехово-Зуево, Рошаль и Фрязино! В вас гармонично сочетаются история и новый день, красивая природа и домашний уют. Желаю вам всего самого доброго!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Также губернатор выложил видеоролик, в котором собраны кадры, снятые в округах-именинниках.

В этих округах в субботу проходят различные праздничные мероприятия: выступления реконструкторов и ростовых кукол, концерты, ярмарки, шествия, конкурсы, гонки. Организаторы также подготовили развлечения для детей, фудкорты, запуск фейерверков.