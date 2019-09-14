РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 сен. Красный сквер открыли на улице Успенская в подмосковном Красногорске в субботу, новое общественное пространство украшает яркая трехметровая фигура Красного Мишки, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В Красногорске в субботу отмечают День округа. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов Сергей Трифонов, автор арт-проекта «Друг мой Мишка Красный» Наталья Усачева, делегации из городов-побратимов Красногорска, горожане.

«Все помнят, что здесь было в июне. Чудеса случаются. На самом деле, чудеса – это то, что люди делают руками. Мы еще работу не закончили, а здесь вечерами было уже полно людей, детей. Надеюсь, сквер станет местом притяжения», – сказала Хаймурзина.

В сквере, который благоустроили за два месяца, установили детскую площадку. Ярким элементом стала трехметровая фигура Красного Мишки.

В феврале текущего года запустили арт-проект, цель которого – дать возможность творческой реализации людям разных возрастов и способностей. Всем желающим присоединиться к проекту предоставлялись трафареты, с помощью которых они рассказывали свою историю о Красном Мишке.

«Арт-проект «Друг мой Мишка Красный» стартовал в интернете 14 февраля. Сначала мы думали, что он поможет каждому человеку почувствовать себя немного художником. Но маленький красный медвежонок изменил мой мир и, надеюсь, мир каждого участника. Он рассказал такие истории – о нас, мире, космосе. В коллекции 90 историй, которые прилетели из 40 городов. Красный сквер стал 91-й историей», – отметила Усачева.