РИАМО - 14 сен. В субботу жители Ленинского городского округа отмечают 90-летие муниципалитета, глава Ленинского района Валерий Венцаль поздравил всех с этим праздником в соцсетях.

Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В парках Видного проходят конкурсы, мастер-классы, гулянья и концерты. Главные торжества состоятся на стадионе «Металлург», они завершатся праздничным салютом.

«Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 90-летием Ленинского района. Сегодня в нашем доме праздник. Все жители душой и сердцем откликаются на юбилейное торжество. Наш край — это мы, наши судьбы, труд, радости и печали, победы и промахи. Это наша родная земля, мы любим ее каждый по-своему и все одинаково горячо!» - написал Венцаль.

Он подчеркнул, что жители городского округа помнят о своих корнях, гордятся героями и подвижниками.

«Наша история и традиции — это то, что мы получили в наследство, и то, что передадим будущим поколениям. Сегодня судьба района в надежных руках. Тысячи наших земляков скромно и самоотверженно трудятся на своих рабочих местах, умножая коллективные достижения и успехи», - добавил Венцаль.

По его словам, в муниципалитете живет активная и целеустремленная молодежь, ветераны, которые с радостью передают свой опыт.

«Возникающие проблемы и сложности мы решаем сообща, не допуская обид и разногласий. Нас много, мы разные, но мы все вместе! Поэтому в будущее смотрим с надеждой и оптимизмом», - заключил глава.