РИАМО – 14 сен. Строительство завода по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли в муниципальном индустриальном парке М8 в Сергиево-Посадском городском округе начнется в марте 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Площадка под строительство предоставлена в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, инвестор получил участок по упрощенной схеме, без проведения торгов.

«Инвестор намерен начать возведение завода в марте 2020 года. Благодаря строительству предприятия будет создаст только на первоначальном этапе 100 новых рабочих мест, а в дальнейшем – еще 102. Объем инвестиций в проект превысит 610 миллионов рублей, ввод нового предприятия запланирован не позднее января 2021 года», – сказал Хромов.

По словам главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева, сейчас произведена вертикальная планировка площадки, что позволяет использовать ее для проведения строительных работ.

«Также на территории участка установлена трансформаторная подстанция мощностью 1,5 мегаватт. Руководство муниципального индустриального парка и администрация района будут оказывать содействие инвестору в реализации проекта», – добавил Токарев.

ООО «Меттойл» было создано в 2014 году в рамках программы по локализации производства продукции закачивания скважин в партнерстве с международной компании Schlumberger. Налажен выпуск продукции в двух направлениях: противопесочных внутрискважинных фильтров различных типов, внутрискважинное оборудование для многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП – с каждым годом все шире применяемая технология увеличения отдачи пласта).

В 2015 году начато производство внутрискважинных фильтров на арендуемой производственной площадке в Сергиевом Посаде и произведены поставки для нужд ПАО «Газпромнефть».

В течение 2016 года освоена полная компоновка нижнего заканчивания (комплекс процессов по вскрытию пластов разнообразных пород, последующее закрепление участка забоя, стимуляция притока и главное – освоение искомых залежей полезных ископаемых), до этого вся продукция привозилась компанией Schlumberger из-за рубежа.

На сегодняшний день клиентами ООО «Меттойл» являются крупнейшие российские добывающие компании – «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Газпром», «Новатэк» и другие.