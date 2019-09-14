РИАМО - 14 сен. Пожилая женщина несколько раз поступала с различными диагнозами в больницу, она часто падала в обмороки, ступинские врачи выявили у 77-летней пациентки сложное нарушение сердечного ритма и установили кардиостимулятор, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Несколько месяцев назад в больницу экстренно поступила 77-летняя женщина с переломом плечевой кости. Она отметила, что в последнее время часто падает, скорее всего из-за снижения зрения и перепадов давления, которые приводили к нарушению координации движений. Травматологи вылечили пенсионерку, однако спустя три месяца она внезапно упала в обморок.

«На машине скорой помощи пациентка была доставлена в стационар, где ей был диагностирован ишемический инсульт. На фоне лечения ее речь быстро восстановилась, и вскоре пожилая женщина была вновь выписана домой. Однако несмотря на аккуратное соблюдение всех рекомендаций врачей, спустя некоторое время у нее вновь случился обморок», - отмечается в сообщении.

По словам заведующей первичным сосудистым отделением Ступинской больницы Татьяны Ануфриевой, в третий раз за год оказавшись в больнице, жещина стала объектом повышенного внимания кардиологов, неврологов и терапевтов. Ей была выполнена компьютерная томограмма головного мозга, электроэнцефалограмма для исключения эпилепсии, исследование сахара крови.

«Но лишь после непрерывного мониторинга ЭКГ в течение двух суток удалось выяснить, что женщина страдает сложным нарушением сердечного ритма и нуждается в установке кардиостимулятора», - подчеркнула Ануфриева.

После установки устройства, которое генерирует электрические импульсы, чтобы заставить камеры сердца сокращаться в определенном порядке, обмороки ушли в прошлое, и пенсионерка, наконец, смогла вернуться к нормальной жизни.

«Регулярные падения пожилых людей - важная медико-социальная проблема. Часто эти симптомы являются первым признаком невыявленного серьезного заболевания. Например, пороков сердца, при которых происходит снижение выброса крови в организм, эпилепсии, сахарного диабета», - добавила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что очень важно не игнорировать такие симптомы - своевременно проводить обследования и выполнять все рекомендации врачей.