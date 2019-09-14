РИАМО - 14 сен. Строители завершили внутренние работы в Мочильской средней общеобразовательной школе в Серебряных Прудах, там сейчас расставляют мебель, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев провел совещание с главой Серебряных Прудов Олегом Павлихиным по завершению капитального ремонта Мочильской средней школы. Также они с представителями компании-подрядчика проверили ход выполнения работ на объекте.

«Внутренние работы на школе завершены. Идет расстановка мебели. Основная задача на сегодня - завершить работы по фасаду. С контроля не снимаем», - отметил Тагиев.

Он подчеркнул, что завершение работ находится на его личном контроле, а также контроле главы городского округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к концу сентября школа должна быть сдана.

Сельская школа была построена в 1980 году, при этом ранее в здании ни разу не было капитального ремонта.

Ранее губернатор поручил главе регионального Стройкомплекса лично контролировать завершение капитального ремонта в сельской школе в Серебряных Прудах.