РИАМО - 14 сен. Из-за новых правил размещения граффити в Москве были удалены несколько знаковых работ, часть из которых была включена в различные путеводители, сообщается на сайте газеты «Коммерсант».

«Со стен домов в центре Москвы исчезли как минимум четыре знаковые работы в технике граффити, в том числе работа «Послание» австралийского художника Финтана Маги на улице Рождественка. По словам чиновников, граффити были закрашены в связи с новыми правилами их нанесения, которые ранее утвердила столичная мэрия», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сети опубликовали фото, на котором рабочие закрашивают пейзаж на фасаде дома по улице Гиляровского, затем было выявлено исчезновение работы «В синем море, в белой пене» на Беговой улице, на Бауманской улице исчез портрет режиссера Константина Станиславского.

Представитель префектуры Центрального округа столицы отметил, что на улице Гиляровского рисунок закрасили из-за новых правил нанесения граффити, по предписанию Мосжилинспекции.

Согласно новым правилам, теперь в столице дизайн картины на фасаде здания нужно согласовать в семи ведомствах городской мэрии под руководством департамента ЖКХ. Кроме того, рисовать граффитчикам теперь можно только на ограниченный круг тем: наука, спорт, искусство, исторические события и выдающиеся личности.

Ранее пресс-служба префектуры ЦАО отмечала, что в центре города могут закрасить 183 граффити, которые не соответствуют новым правилам. Они расположены на фасадах жилых и нежилых домов, тепловых пунктов.