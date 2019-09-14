РИАМО – 14 сен. В картинной галерее городского округа Мытищи открылась выставка заслуженного художника РФ Марины Домниковой «NOVOE ЖОСТОВО», мероприятие приурочено к 60-летию мастера жостовской декоративной росписи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Проект «NOVOE ЖОСТОВО» – это попытка автора заглянуть в будущее народного художественного промысла.

«Жостовской декоративной росписи Марина Домникова посвятила более 40 лет. Опираясь на традиции «Жостова», она создала свой особый, неповторимый и узнаваемый стиль. Критики отмечают новаторство и смелость ее работ», – отмечается в сообщении.

По мнению Домниковой, жостовское искусство должно идти вперед и вступать во взаимодействие с современным зрителем таким образом, чтобы он не только видел красивую декоративную вещь, но и прочувствовал образы, скрытые за композицией из цветов. Основные компоненты образов мастера вечны, просты и понятны – это любовь, добро и красота.

На выставке «NOVOE ЖОСТОВО» представлено 70 работ художника, охватывающих почти весь период ее творчества, начиная с 1970-х годов и до новейших подносов 2019 года.

Многие произведения Домниковой хранятся в музейных собраниях, среди которых Государственный русский музей в Санкт-Петербурге, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» в Москве, музеи Вологды, Ярославля, Магнитогорска, Тюмени, Подмосковья, а также в частных коллекциях в России, Германии, Китае, Словакии, Великобритании, США, Франции, Канаде, Японии.