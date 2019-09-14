РИАМО – 14 сен. В Мытищах появится дополнительный офис МФЦ, открытие планируют провести 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«10 окон МФЦ откроют в торговом центре 4Daily на улице Мира в Мытищах. Филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи начнет функционировать в этом году. Вопрос о его необходимости в районе массовой застройки многоквартирными домами ставился неоднократно», – отмечается в сообщении.
Услуги МФЦ пользуются большим спросом, пояснил глава муниципалитета Виктор Азаров.
В будущем офисе МФЦ сейчас ведутся строительно-ремонтные работы. На выездном совещании глава округа проконтролировал ход подготовки помещения. Площадь будущего центра составляет 550 квадратных метров. На здании ТЦ будет установлена вывеска МФЦ с указанием графика работы. Предполагается, что новый офис сможет принимать порядка 1-1,5 тысячи жителей в день.
«Думаю, что посетителей будет не меньше, чем в центральном офисе на улице Карла Маркса. Самый большой плюс нового офиса – расположение в непосредственной близости к жилому кварталу, который находится через дорогу. Это будет полноценный офис со всеми федеральными, региональными и муниципальными услугами – их более 350. Спектр услуг обширен – жители смогут здесь получить загранпаспорт, регистрацию по месту жительства, услуги социальной защиты, совершить сделки с Росрестром и многое другое. На начальном этапе будут работать 10 окон, в дальнейшем планируем увеличить их до 15», – разъяснил директор МБУ «МФЦ Мытищи» Евгений Глинкин.
Открытие нового филиала МФЦ в торговом центре 4Daily намечено на 15 ноября.
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