РИАМО – 14 сен. В Мытищах появится дополнительный офис МФЦ, открытие планируют провести 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«10 окон МФЦ откроют в торговом центре 4Daily на улице Мира в Мытищах. Филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи начнет функционировать в этом году. Вопрос о его необходимости в районе массовой застройки многоквартирными домами ставился неоднократно», – отмечается в сообщении.

Услуги МФЦ пользуются большим спросом, пояснил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Основной офис находится на улице Карла Маркса, но город растет, количество жителей увеличивается. Для обитателей новых Мытищ не очень удобно добираться до МФЦ на улице Карла Маркса, поэтому мы решили открыть еще один филиал на территории торгового центра 4Daily», – дополнил он.

В будущем офисе МФЦ сейчас ведутся строительно-ремонтные работы. На выездном совещании глава округа проконтролировал ход подготовки помещения. Площадь будущего центра составляет 550 квадратных метров. На здании ТЦ будет установлена вывеска МФЦ с указанием графика работы. Предполагается, что новый офис сможет принимать порядка 1-1,5 тысячи жителей в день.

«Думаю, что посетителей будет не меньше, чем в центральном офисе на улице Карла Маркса. Самый большой плюс нового офиса – расположение в непосредственной близости к жилому кварталу, который находится через дорогу. Это будет полноценный офис со всеми федеральными, региональными и муниципальными услугами – их более 350. Спектр услуг обширен – жители смогут здесь получить загранпаспорт, регистрацию по месту жительства, услуги социальной защиты, совершить сделки с Росрестром и многое другое. На начальном этапе будут работать 10 окон, в дальнейшем планируем увеличить их до 15», – разъяснил директор МБУ «МФЦ Мытищи» Евгений Глинкин.

Открытие нового филиала МФЦ в торговом центре 4Daily намечено на 15 ноября.