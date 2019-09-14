РИАМО - 14 сен. На территории Московской области в субботу будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, жителям региона рекомендовали переждать непогоду дома, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> с сохранением до 12 часов дня 14 сентября по Московской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду»,- говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали дома закрыть все форточки, отключить электричество, газ и водопровод, не подходить близко к окнам и не пользоваться лифтом.

Пешеходам посоветовали укрыться от ветра в подъезде или прочном здании. Но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам.