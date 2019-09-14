РИАМО - 14 сен. В выходные в столице ожидается похолодание и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, автолюбителям рекомендовали парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов, сообщается в Twitter- аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 метров в секунду и температуру около плюс 13 (градусов - ред.). Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», - говорится в сообщении.

В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 15-17 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.