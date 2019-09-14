РИАМО - 14 сен. При проведении ремонтных работ в городском округе Ступино произошло возгорание газа, факельное горение удалось сбить, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



13 сентября в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании газа при проведении ремонтных работ по адресу: Московская область, Ступино, улица Андропова, между домами №№65 и 67.



«При проведении ремонтных работ произошло возгорание газа. Высота огненного столба 2 метра. Отключенных потребителей от газа нет. Факельное горение газа удалось сбить», – говорится в сообщении.



Сейчас ремонтные работы «Ступиномежрайгаза» проходят в плановом режиме. Завершение работ ожидается в 15:00 в субботу.



В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России: 12 человек и три единицы техники.