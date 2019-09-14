РИАМО - 14 сен. Заместитель министра Минстроя России Максим Егоров совместно с министром благоустройства Подмосковья Михаилом Хайкиным посетили Коломну, Зарайск, Дубну, где проверили реализацию хода работ объектов благоустройства, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

© пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Коломны. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Коломны. 1 из 2

«Основные принципы проектирования малых городов вытекает именно из их размера и бережного отношения к истории городов. Особенность таких поселений заключается именно в том, что их можно обойти пешком, поэтому мы концентрируемся на благоустройстве центральных площадей и улиц. Мы проектируем центральные пространства таких городов, стараясь сделать его максимально насыщенным с точки зрения функционала и с сохранением исторической составляющей поселения», - отметил Хайкин.

В 2018 году четыре города Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - это Коломна, Зарайск, Дубна, Сергеев Посад. Всего область получила 250 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей, все проекты будут реализованы в полном объеме до конца текущего года.

© пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. © пресс-служба министерства благоустройства Московской области На фото: проект по благоустройству Зарайска. 1 из 7

Уже сейчас работы по реализации проектов в Коломне выполнены на 75%, в Дубне – на 45%, в Зарайске и Сергиевом Посаде - на 40%.

По итогам нынешнего года в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пошли пять городов Подмосковья - это Серпухов, Кашира, Верея, Звездный городок, Пересвет.

И уже в этом году регион получил 248 миллионов рублей на реализацию проектов, которые будут завершены в полном объеме до конца 2020 года.

Впервые конкурс был проведен в 2018 году по решению президента России Владимира Путина по итогам форума малых городов и исторических поселений в Коломне 17 января 2018 года.