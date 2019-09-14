РИАМО - 14 сен. Частный дом загорелся в поселке Запрудня Талдомского городского округа, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в доме № 14 по улице Корсакова в поселке Запрудня.



«В 02:0014 сентября на пульт диспетчера ЦППС Талдомского МПСГ поступило сообщение от очевидца о возгорании в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади, кровля местами обрушилась, угрозы распространения на соседние строения нет», - говорится в сообщении.



В 02:40 пожар удалось локализовать на территории 80 квадратных метров. Спустя несколько часов, в 06:10, пожар удалось полностью ликвидировать.