РИАМО - 14 сен. В субботу в Москве и Подмосковье будет облачная погода с дождями, максимальная температура прогнозируется в районе 17-18 градусов, также ожидается понижение атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов.

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 15-17 градусов, по области 13-18 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Сейчас теплая погода уходит из региона, и осень приносит кратковременные дожди и снижение температуры на шесть градусов. Также отмечается, что при переходе из лета в осень организм человека еще более чувствителен к колебаниям природы.

«Очень тяжелая пора, но в нее мы входим эмоционально и психологически отдохнувшие, напитав организм солнцем, витаминами, что помогает легче переносить осеннюю перестройку в природе. Поэтому, следует подготовить организм к длительной осенней погоде с частыми некомфортными и неблагоприятными колебаниями метеопараметров», - отмечают синоптики.

Специалисты подчеркивают, что в подготовке помогут советы врача по предупреждению сезонных обострений многих болезней, прием общеукрепляющих препаратов - витаминные комплексы, иммуномодуляторы, занятия спортом, соблюдение условий труда и отдыха, а также быть в «дружбе» с природой, стараться больше бывать на свежем воздухе в любую погоду.