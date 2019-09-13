РИАМО - 13 сен. В Национальном центре управления обороной РФ прошло награждение победителей VI Всероссийского фестиваля «Армия России-2019», награждены военнослужащие, добившиеся высоких показателей в служебной деятельности, передает корреспондент РИАМО.

В торжественной церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Стало хорошей традицией собираться здесь, чтобы поздравить лучших из лучших. Многим из них пришлось пройти сложный жизненный путь, чтобы потом оказаться на этой сцене. Если когда-то нам было сложно представить, что наши корабли будут бороздить средиземноморье, то сегодня это стало обыденным делом», - сказал Шойгу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил командира отделения группы инженерной разведки и разминирования «Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации» сержанта контрактной службы Юрия Аржанова в номинации «Лучшее подразделение или специалист инженерных войск».

Он отметил, что для Московской области министерство обороны имеет большое значение. На сегодняшний день министерство поддерживает многие проекты в регионе.

«Наверное, в каждом городе есть те, кто или охраняет нашу Родину, или задействован на оборонных предприятиях. Я хочу поблагодарить министерство за масштабные проекты, которые реализуются на территории Подмосковья - и в парке «Патриот», и во всех других муниципалитетах. Мы очень дорожим партнерством с министерством обороны», - сказал Воробьев.

Фестиваль «Армия России» – значимое и масштабное событие в культурной жизни Вооруженных Сил. В нынешнем году награждены победители в девяти номинациях: «Мужество и честь» (за героический поступок»), «Армия культуры» (за достижения в культурно-досуговой работе), «Морской волк» (лучший командир корабля), «Без нас никто» (лучшее подразделение или специалист инженерных войск), «Воздушный ас» (лучший летный экипаж), «Центр управления» (лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной Российской Федерации), «На страже здоровья» (лучшее подразделение или специалист медицинского обеспечения), «Финансист» (лучшее подразделение или специалист финансового обеспечения), а также «Продовольственный запас» (лучший специалист продовольственной службы).