РИАМО – 13 сен. Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала с какой целью, она вместе с новым супругом режиссером Константином Богомоловым возложила цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в центре Москвы, передает Федеральное агентство новостей.

Теледива разместила в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором молодожены возлагают цветы к памятнику Владимиру Великому в Москве. Ксения напомнила новому избраннику о петербургской традиции молодоженов с возложением цветов к Медному всаднику.

«И когда я спросила у Константина, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», – написала Собчак.

Ошибку мужа журналистка поправлять не стала. Однако ляп Богомолова задел подписчиков звезды.

«Ложить только в штаны можно, все остальное кладут. Так моя первая учительница говорила, рекомендую запомнить», – посоветовала одна из подписчиц.

Молодожены расписались утром в пятницу в Грибоедовском ЗАГСе, а само торжество проходит в Музее Москвы.