РИАМО - 13 сен. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала на круглом столе, посвященном межрегиональному проекту «Государева дорога», о новом туристическом маршруте, который объединит Подмосковье, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В своем выступление Галкина отметила важность данного маршрута, а также опцию путешествия с детьми, которых ждут тематические образовательные программы. Она подчеркнула единый фирменный стиль и совместную маркетинговую работу между четырьмя областями.

«В маршрут войдут два подмосковных города – Клин и Солнечногорск. Путевой дворец Солнечногорья уже сейчас отвечает всем туристским требованиям. С Клином вообще связан интересный исторический момент. В 1893 году Чайковский уехал из Клина в Петербург, чтобы представить свою новую композицию. Обратно композитор уже не вернулся», – сказала Галкина.

Она добавила, что эскизы последней работы композитора стали частью музейного собрания, которое насчитывает более 200 тысяч единиц хранения.