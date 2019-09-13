РИАМО - 13 сен. Для полного уничтожения борщевика в Подмосковье разработан план, в соответствии с которым проводятся три цикла обработки территорий, где произрастает сорняк, сейчас выполнено порядка 76% работ второго этапа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Второй этап обработки земель от борщевика завершается во всех муниципалитетах региона. Выполнено уже 75,9% работ от всей муниципальной площади и порядка 84% частной территории очищено от сорняка», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На частных землях, это около 15 тысяч гектар, комплексную борьбу с борщевиком проводит собственник. Также порядка 15 тысяч гектар обрабатывают органы местного самоуправления.

«Сорняк ликвидирован с площади более 21,5 тысяч гектаров земли. Из них 12,5 тысяч гектаров – это частные земли и порядка 9 тысяч гектаров – муниципальные», - отметил Разин.

Комплексная обработка земель от борщевика Сосновского в Подмосковье началась в мае.

Министр отметил, что в рамках второго этапа лидируют городские округа Щелково и Раменский, в которых обработали 98% и 96% муниципальной земли, и 72% и 66% частной.

Наиболее остро ситуация с зарастанием земель сорняком остается в Рузском городском округе.