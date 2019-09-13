РИАМО - 13 сен. Посетителей торгового центра «Июнь» в городском округе Мытищи эвакуировали по причине которого замыкания, последующего возгорания не произошло, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Там произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Сработала система пожарной сигнализации, людей эвакуировали, но возгорания не было», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что территорию ТЦ перекрывать не пришлось.