РИАМО – 13 сен. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил до 400 число стипендий за выдающиеся достижения в создании технологий и вооружения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные премии вручаются в стране ежегодно. Лауреатами стипендий становятся технологи и ученые.

«Путин увеличил до 400 число стипендий в 500 тысяч рублей за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения», - написал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Данное количество стипендий начнут вручать в России с 2020 года. Также молодым специалистам, работающим в области государственного оборонного заказа,