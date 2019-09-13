РИАМО – 13 сен. Официальное открытие Пестовского парка в Балашихе пройдет 14 сентября, гостей ждут большой праздничный концерт и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На центральной площадке в 10:00 состоится торжественное открытие праздника.

«В исполнении кавер-группы BACKSTAGE Girls прозвучат хиты разных лет, в том числе джазовые ремиксы. С 10:45 до 11:00 проведут интерактив со зрителями. С 11:00-13:00 – танцевальная программа с DJ Bellus и выступления вокалистов, 3 вокалиста исполнят песни разных лет, совместно с диджеем», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На площадках рядом со сценой будут организованы различные мастер-классы. Помимо этого, на спортплощадке с 10:00 до 13:00 пройдут турниры.

«В парке было заменено покрытие дорожно-тропиночной сети, установлено современное освещение, МАФы (лавочки и урны), построили современные детские площадки, устроили площадь с амфитеатром, появились спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол, настольный теннис, также установлены уличные тренажеры. Излюбленным местом детей стала гигантская песочница, дополненная игровыми элементами», – дополнил Хайкин.

По его словам, также выполнена большая работа по очистке парка от сухостойных деревьев. Кроме того, по губернаторской программе здесь будет установлена уникальная детская площадка.